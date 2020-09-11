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أخبار العالم

بعد تسجيل 146542 إصابة و1077 حالة وفاة.. إسرائيل تقرر الإغلاق الشامل بسبب كورونا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:08 ص
إسرائيل تقرر الإغلاق
إسرائيل تقرر الإغلاق الشامل بسبب كورونا
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سمر صالح
سجلت إسرائيل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أكثر من 4000 إصابة جديدة بـ كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأنه تم منذ يوم أمس تشخيص 4038 إصابة جديدة بـ كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الى 146,542 إصابة، والوفيات إلى 1077 حالة.
 
وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن كابينت الكورونا، وافق الليلة على فرض إغلاق كامل بالبلاد، لمدة أسبوعين، خلال موسم الأعياد اليهودية، اعتبارًا من يوم الجمعة القادم، وحتى الثاني من شهر أكتوبر.

وافق وزراء كابينت كورونا على فرض إغلاق كامل اعتبارًا من الجمعة المقبل ليلة رأس السنة اليهودية، لمدة أسبوعين حتى 2 أكتوبر. 

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الموافقة على الإغلاق مشروط بموافقة حكومية من المتوقع مناقشته يوم الأحد لاعتماده بشكل نهائي.

وأوضح أنه إذا وافقت الحكومة على الإغلاق، فسيتم إغلاق نظام التعليم - باستثناء التعليم الخاص والتعلم عن بعد لطلاب الصف الخامس وما فوق، وسيتم إغلاق الأماكن غير الأساسية للترفيه والأعمال، وستقتصر حركة المرور على 500 متر من المنزل. 

كما يُسمح بالصلاة في المناطق "الحمراء" (التي تعتبر بؤرا لتفشي الفيروس)- ما يصل إلى 20 شخصًا في منطقة مفتوحة وعشرة أشخاص في مكان مغلق، فيما ستعمل خدمات التوصيل كالمعتاد. 

يشار إلى أن الموافقة على الإغلاق جاء بأغلبية ثمانية مؤيدين أمام أربعة معترضين وهم الوزراء: يعقوب ليتسمان، يتسهار شاي، عمير بيرتس وإسرائيل كاتس.

وفقا للخطة، بعد انتهاء فترة الإغلاق الكامل ستنتقل إسرائيل إلى مخطط أكثر تشددا سيكون فيه الانتقال بين المدن محدودًا وستكون التجمعات محدودة في المناطق الحمراء - ما يصل إلى 20 شخصًا في منطقة مفتوحة وما يصل إلى عشرة أشخاص في مكان مغلق. 

بالإضافة إلى ذلك خلال هذه الفترة سيكون هناك "إغلاق كامل للمطاعم والترفيه والتسلية ومراكز التسوق والسياحة الداخلية والتجارة والأعمال التي تستقبل الجمهور". 

وسيستمر إغلاق نظام التعليم باستثناء التعلم عن بعد من الصف الخامس وما فوق.

كما سيُسمح للشركات التي لا تتلقى جمهورًا بالعمل في شكل يصل إلى 50٪. 
 
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