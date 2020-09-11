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رياضة

الأهلي يتحدى الإسماعيلي في مواجهة نارية بـ الدوري.. الليلة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
الأهلي ضد الإسماعيلي
الأهلي ضد الإسماعيلي
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محمد السعيد
يستضيف فريق الأهلي نظيره الإسماعيلي، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة والنصف مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لقطع خطوة جديدة، نحو التتويج بلقب الدوري.

في المقابل يطمح الإسماعيلي بقيادة مدربه المؤقت أحمد العجوز لتحقيق نتيجة إيجابية، لتحسين وضع الدراويش في جدول الترتيب.

ويحتاج الأهلي إلى 6 نقاط فقط لحسم لقب الدوري رسميا، بعد سقوط الزمالك في فخ التعادل 3 - 3 أمام سموحة، أمس، الخميس.

مباريات الأهلي والإسماعيلي دائما ما تكون في قمة الإثارة، بعض النظر عن ترتيب الفريقين في ترتيب المسابقة.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، بفارق 16 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز التاسع بـ 30 نقطة.
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