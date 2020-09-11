AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

أخبار السعودية اليوم: تسجيل 300 ألف حالة شفاء من كورونا.. وتدمير صواريخ باليستية ومسيرات حوثية أُطلقت باتجاه المملكة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم
Advertisements
سمر صالح
السعودية تقترب من 300 ألف متعاف من كورونا
تدمير صواريخ باليستية ومسيرات حوثية أُطلقت باتجاه السعودية
السعودية تطلق خدمة تصريح التجمعات مع تواصل انخفاض إصابات كورونا

دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صواريخ باليستية وطائرات «مسيرّة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة «تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار «المفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأضاف أن الحوثيين يتعمدون التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المفخخة)، مشيرًا إلى كفاءة قوات التحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق الميليشيا وتدميرها والتصدي لها.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية،  تسجيل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليصل إجمالي الحالات إلى 323 ألف و720 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها الرسمي إنه تم تسجيل 1032 حالة تعافٍ، ليرتفع عدد حالات التعافي من «كورونا» إلى 299 ألف و998 حالة.

وبخصوص عدد الوفيات من جراء الفيروس أعلنت الوزارة تسجيل 24 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة في المملكة إلى 4 آلاف و189 وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19 ألف و533 حالة، والحالات الحرجة 1363 حالة.

وفي إطار مواصلة تنفيذ الاحترازات الاستباقية لحصار فيروس كورونا المستجد، وفي ظل انخفاض معدل الإصابات وزيادة حالات التعافي، أطلقت السعودية أمس خدمة «تصريح تجمُع» التي تُعنى بضبط التجمعات والاطمئنان على الحالة الصحية للزوار.

وكشف الدكتور محمد العبد العالي، متحدث وزارة الصحة السعودية، أمس عن إطلاق خدمة «تصريح تجمع» التي تقدمها الوزارة عبر تطبيقاتها، وتتيح للزوار الحصول على «كود» محدد يمكنهم من الزيارة أو التجمع بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية وخلوهم من الإصابة بالفيروس. 

وأشار المتحدث إلى أن الخدمة الجديدة تهدف للاطمئنان على الحالة الصحية للزوار بالتأكد من أن وضعهم الصحي يسمح لهم بحضور أي تجمعات. وتبذل الجهات المعنية في السعودية بالتنسيق مع وزارة الصحة، جهودا مستمرة للحفاظ على منحنى انخفاض انتشار الفيروس الذي تسجله البلاد منذ مطلع الشهر الماضي، من خلال ممارسة حزمة من البرتوكولات الوقائية.

وكانت السعودية أعلنت، أمس، عن تسجيل 720 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 298 ألفا و966 حالة. في الوقت الذي سُجلت فيه 775 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ الإجمالي 323 ألفا و12 حالة، و28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و165 حالة وفاة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 334 حالة أخرى للشفاء. وقالت الوزارة في بيان صحافي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 51 ألفا و574 حتى الآن، وإن عدد الحالات القائمة بلغ 5 آلاف وحالتين.

كما قررت البحرين، أمس، تأجيل الدراسة بسبب الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقال وليد المانع، وكيل وزارة الصحة البحرينية، في مؤتمر صحافي للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، إنه بسبب الارتفاع في أعداد الحالات ومع قرب موعد عودة الطلبة والطالبات للمدارس، تم اتخاذ قرار تأجيل الدراسة للتأكد من سلامة الكوادر الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية. وأضاف أنه «خلال الأيام الماضية، شهدنا زيادة مضطردة في أعداد الحالات القائمة، وهو ما كنا نحذر منه في مراحل التعامل المختلفة لفيروس كورونا». وكشف المانع أنه تم رصد العديد من الحالات التي انتقل إليها الفيروس خلال التجمعات والمناسبات، اعتمادا على آلية تتبع أثر المخالطين.

من جهتها، أعلنت سلطنة عمان أمس أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 87 ألفا و939 حالة، في حين بلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة 751 حالة وفاة. في الوقت الذي بلغت فيه أعداد المتعافين 83 ألفا و115 حالة؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94.5 في المائة. وذكرت وزارة الصحة العمانية أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 54 حالة، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 462 حالة، والمنومين في العناية المركزة 167 مريضا.

وفيما يتعلق بالكويت، فقد أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 92 ألفا و82 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 552 حالة. وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبد الله السند، في حديثه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى شفاء 568 إصابة خلال 24 ساعة، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء كورونا 82 ألفا و222 حالة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 24 ساعة.. السعودية تسجل 2764 إصابة جديدة وأكثر من 4500 حالة شفاء

السعودية تعلن عن تسجيل 2429 إصابة جديدة بكورونا

في 24 ساعة.. السعودية تسجل 2476 إصابة جديدة بـ كورونا و4000 حالة شفاء

السعودية تسجل 1567 إصابة جديدة بـ كورونا و1859 حالة شفاء

السعودية تسجل 708 إصابات كورونا جديدة.. والشفاء يقترب من 300 ألف حالة

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية تكشف سبب الهزات الأرضية المتكررة بمنطقة البحر الأحمر.. فيديو

أشرف عبد الباقي في عيد ميلاده .. عمره الحقيقي وبدايته الفنية

زوج سيدة القطار لـ زوجته: رفعتي رأسنا وطول عمرك سباقة بالخير.. فيديو

بعد الإعلان عن الانتخابات الجديدة.. متى ينتهي عمل البرلمان الحالي؟

نجوم الفن يدعمون سيدة القطار.. وفاء عامر ومحمد إمام: هي دي مصر .. محمد هنيدي: فكرتني بوالدتي.. أحمد فلوكس: عظيمات مصر

على النيل.. دينا تبهر متابعيها بفستان أسود قصير

AdvertisementS

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

كلام نهائي .. شوبير يعلن سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز ..فيديو

مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 21 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية إلى السعودية

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

سعاد ونجاة وفاتن| 3 بطلات في حياة صالح سليم.. واحدة منهن أحبته

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شلل تام في الحركة.. ضمور العضلات يقتل أنوثة 4 بنات في الشرقية وهذا هو حلمهن الوحيد

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية نهاية اكتوبر.. إقالة جاريدو من الوداد المغربي .. شوبير يكشف سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

الوزراء: لا صحة لوقف دعم مستفيدي تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة