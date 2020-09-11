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أخبار العالم

محمد بن راشد: نفتخر بفوز الإماراتي أحمد المهيري بجائزة NewHorizon

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:43 ص
بن راشد والفيزيائي
بن راشد والفيزيائي الإماراتي
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محمود نوفل
عبر الشيخ محمد بن راشد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي عن سعادته بفوز الإماراتي أحمد المهيري بجائزة دولية في مجال الفيزياء نظرا لبحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء. 

وقال بن راشد عبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : نبارك لابن الإمارات الفيزيائي أحمد المهيري فوزه بجائزة NewHorizon المرموقة في الفيزياء لبحوثه حول الثقوب السوداء في الفضاء.

وأضاف حاكم دبي في تدوينته عبر صفحته الرسمية علي تويتر قائلا : عالم فيزياء إماراتي نفخر به في عالمنا العربي" في إشارة منه الي احمد المهيري. 

وذكر بن راشد ان أحمد يقوم بدراسات ما بعد الدكتوراة في مجال الفيزياء في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون.
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