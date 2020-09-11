جو بايدن: سأعارض الضم وعلى إسرائيل السماح بإقامة دولة فلسطينية

قال المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، في حفل لجمع التبرعات للوبي المؤيد لإسرائيل "جي ستريت" الذي شارك فيه، واتخذ بايدن مواقف مناوئة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.





وقال بايدن "على إسرائيل أن توقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وأن تتوقف عن الحديث عن الضم وأن تسمح بحل الدولتين".





وتابع بايدن إنه أوضح موقفه للإسرائيليين "الضم ليس مطروحا على الطاولة في الوقت الحالي، وهذا شيء جيد لكني لا اعلم إلى أي مدى ليس مطروحا على الطاولة من حيث تصور نتنياهو لكنه يعلم والإسرائيليون يعرفون موقفي وفقا للقانون الامريكي سأعيد فتح القنصلية في القدس الشرقية".





وانتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق نتنياهو وابو مازن قائلا "لا أعتقد فقط أن موقف نتنياهو خاطئ، وأنه استسلم لليمين المتطرف للحفاظ على دعمه له، ولكن أعتقد أن القيادة الفلسطينية أيضا لم تتعاون عندما أتيحت لها الفرص حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل، مع الحفاظ على هويتها اليهودية والديمقراطية. لا أعلم كيف سيفعلون ذلك بدون حل الدولتين وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان حق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم".





كما انتهز بايدن الفرصة لمهاجمة خصمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عرض إسرائيل للخطر عندما ألغي الاتفاق مع إيران واستبدله بلا شيء سمح لأعداء إسرائيل بترسيخ تواجدهم في سوريا مما خلق فراغا حكوميا خطيرا لقد قوض استقرار حق تقرير المصير للفلسطينيين، وقوض الأمل في الحل المستدام القائم على حل الدولتين".