نائب محافظ مطروح تتابع اختبارات التمريض: حريصون على تطبيق الشفافية

تابعت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح أعمال اختبار الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض الثانوية ، وذلك بمدرسة التمريض الملحقة بمبنى مستشفى مطروح العامز





واطمئنت نائب محافظ مطروح على سير الاختبارات والالتزام بالضوابط والشروط المعمول بها والاستماع لكافة مطالب أولياء الأمور.





وأكدت نائب محافظ مطروح على الشفافية وإتاحة الفرصة وتحقيق المساواة لجميع أبناء المحافظة المتقدمين وفقا للشروط والضوابط المعلن عنها للالتحاق بمدرسة التمريض سواء من الطلاب أو الطالبات وقياس قدرات الطلاب لاختيار العناصر المؤهلة لهذا النوع الفنى من التعليم.





واضافت أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يعمل على تحقيق رغبات ابناء المحافظة حيث وافق بالتنسيق مع وزارة الصحة على فتح فصلين للطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية الثانوية هذا العام .





واشارت إلى انه فتح فصلين ياتى فى اطار العمل على توفير كوادر فنية فى التمريض بمستشفيات مطروح لخدمة اهالى المحافظة وزوارها وتقديم خدمات صحية مميزة.