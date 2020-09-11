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محافظات

تمهيد 30 كيلو طرق ترابية في مطروح

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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ايمن محمود

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح الانتهاء من تمهيد 30 كيلو طرق ترابية بالكيلو 2 خلف موقف الأتوبيسات وحي الزهور بالكيلو 4 وشارع الإمام مالك حتى مدخل حي الشروق عن طريق الجريدر والهراس لحين رصف هذه المناطق بسبب عدم الانتهاء من مشروعات البنية التحتية .

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وأضاف رئيس المدينة إن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تهميد الطرق الترابية بالعزب والاحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح الشوارع ممهدة والتنسيق ومراجعة اعمال الحفر مع الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف الصحي ومياه الشرب بعد اعمال الحفر .

وأشار عبد الرازق إن تمهيد وتسوية الطرق الترابية ساهم في دخول سيارات الإسعاف والحماية المدنية وسيارات الأجرة للعزب والاحياء التي لم تدخلها من قبل ، بالإضافة إلى إنقاذ أرواح المواطنين عن حدوث أزمة في منطقة نتيجة حادث فتمهيد الطرق الترابية يعد حلا مؤقتا سريعا . 

 

وأكد رئيس المدينة إنه تم وضع خطة لتهميد شوارع العزب والاحياء طبقا لاهمية المناطق والاولوية للمناطق المزدحمة بالسكان والتي بداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير علي المواطنين .


وأوضح أنه سيتم العمل على تمهيد الطرق الترابية بالجليدر والهراس لفتح شوارع مغلقة تيسيرا علي سيارات المواطنين بالعزب والاحياء التي لم يتم رصفها تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح مع العمل على سرعة العمل من هذه الشوارع  .

تمهيد 30 كيلو طرق ترابية في مطروح
تمهيد 30 كيلو طرق ترابية في مطروح
تمهيد 30 كيلو طرق ترابية في مطروح
تمهيد 30 كيلو طرق ترابية في مطروح
تمهيد 30 كيلو طرق ترابية في مطروح
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