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تعليم

التعليم العالي تعلن مواعيد وشروط تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:55 م
وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح تقليل الاغتراب (مناظر وغير مناظر وفي حدود نسبة 10% )، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، غدا السبت وحتى الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، وفقا للضوابط والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.


الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بالكلية التي قبل بها بناء على نتيجة مكتب التنسيق ولكن في اقرب مكان متاح  له في وليس الغرض من تقليل الاغتراب تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه من جديد


☆☆ وجاءت قواعد تقليل الاغتراب: 

أولًا.. التحويل بين الكليات:-

● التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

● التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

● الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

● التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

● لا توجد تحويلات ورقية.

● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

● استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.

● المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.


■ ثانيًا.. التحويل بين المعاهد:-

● يسمح للطالب الذي ترشح لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة أن يقوم بتحويل لأخر في ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، وذلك في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

● لا توجد تحويلات ورقية.

● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
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