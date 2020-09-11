انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحي إلى الشرقية وأسيوط وسوهاج وقنا

انطلقت اليوم الجمعة سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات : (الشرقية – أسيوط – سوهاج – قنا) ، بواقع (4) طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع السادس على التوالي.





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .





كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .



