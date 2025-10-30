بحضور وفود دولية.. شرم الشيخ تشهد أعمال الجمعية العمومية للإنتوساي

قالت هبة فهمي مراسلة قناة إكسترا نيوز من مدينة شرم الشيخ، إنّ فعاليات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" تستمر في الانعقاد بحضور عدد من المسؤولين الدوليين، حيث قد تسلَّمت مصر رئاسة المنظمة أمس من البرازيل لمدة ثلاث سنوات، ما يمثّل بداية مرحلة جديدة من العمل الرقابي.

وأضافت في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المؤتمر يركّز هذا اليوم على جلسات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وقيمه، وتطبيقاته في مجال الرقابة المالية.

تجربة مميزة في الرقابة الهجينة

وتابعت، أن مصر تقدّم تجربة مميزة في الرقابة الهجينة، تدمج بين المعايير المهنية والضوابط الأخلاقية المستوحاة من حضارة ماعت المصرية القديمة، ما يعكس التزامها بتحقيق العدالة والشفافية.

وأكدت هبة فهمي أن المؤتمر يشهد عرض تجارب دولية متنوعة، منها النرويج وكينيا والسعودية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بهدف البحث في آليات تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون تحديات كبيرة.

متابعة دقيقة وفعّالة للتطبيقات

وأشارت إلى أهمية الجمع بين دور المراجع المالي وقدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز الرقابة، لضمان متابعة دقيقة وفعّالة للتطبيقات الجديدة في هذا المجال.

تبادل الخبرات ووضع حلول للتحديات

وأشارت إلى حضور ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد، إلى جانب رؤساء الأجهزة العليا الرقابية من مختلف دول العالم، من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأفريقيا، لتبادل الخبرات ووضع حلول للتحديات الاقتصادية والرقابية، كما سيُعرض خلال اليوم تجربة الولايات المتحدة في التدقيق نحو التنمية المستدامة، وربط الحوكمة بضمان تحقيق التنمية المستدامة للشعوب.

