قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل آليات تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية .. هيئة الدواء توضح
حسب التوقيت الشتوي.. المواعيد الرسمية لعمل مترو الأنفاق 2025 والقطار الكهربائي الخفيف
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب ووكيل سكرتير الأمم المتحدة الوضع في السودان
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار وزير المالية: العملات التذكارية غير المتداولة تُصدر لتخليد الأحداث القومية الكبرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا ضخمًا، ليس لمصر وحدها بل للعالم أجمع، مشيرًا إلى أنه أكبر متحف مخصص للحضارة المصرية القديمة من حيث المساحة ونوعية المعروضات، التي تضم أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية تُعرض لأول مرة في مكان واحد.

وأوضح حازم، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن دور وزارة المالية في هذا الحدث تمثل في توثيق المناسبة التاريخية من خلال إصدار ست فئات من العملات التذكارية، تحمل كل فئة منها تصميمًا خاصًا يجسد أبرز معروضات المتحف، مثل تمثال رمسيس الثاني في البهو الرئيسي، ومراكب الشمس، وقناع توت عنخ آمون، بالإضافة إلى تصميمات أخرى تعكس الطابع المعماري للمتحف، مثل المدخل الهرمي المميز.

وأضاف أن كل عملة تحمل رقمًا فريدًا وشهادة موثقة تتضمن وصفًا تاريخيًا للأثر المصوّر عليها، إلى جانب المواصفات الفنية للعملة من حيث الوزن والقياسات ونوعية السبيكة المستخدمة.

وتحدث حازم عن الجانب الفني في عملية الإنتاج، موضحًا أنه تمت مراعاة أعلى معايير الجودة ومكافحة التزييف، بدءًا من معايرة الذهب والفضة المستخدمين في السك، وحتى توثيق كل قطعة برقم غير قابل للتكرار أو التزوير، إضافة إلى استخدام ورق مؤمَّن في الشهادات المصاحبة لكل عملة، مشابه لذلك المستخدم في طباعة أوراق النقد.

وفي توضيحه للفارق بين العملات التذكارية المتداولة وغير المتداولة، قال حازم إن المتداولة هي التي تُستخدم في التعاملات اليومية، مثل الجنيهات والعملات المعدنية الصغيرة، بينما العملات غير المتداولة تُصدر لتخليد شخصيات أو أحداث قومية كبرى، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير أو مشروع قناة السويس الجديدة، وتُعتبر قطعًا تذكارية ذات قيمة فنية وتاريخية أكثر من كونها وسيلة دفع.

المتحف المصري الكبير المتحف المصري الحضارة المصرية تمثال رمسيس مراكب الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

مصطفى فهمي

اليوم.. ذكرى مرور عام على وفاة الفنان مصطفى فهمي عن عمر 77 عامًا

ورد وشوكولاتة

اليوم.. طرح أولى حلقات مسلسل "ورد وشوكولاتة"

الفنانة لقاء سويدان

لقاء سويدان قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: نحن أبناء النيل

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد