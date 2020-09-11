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فن

أنا قمر بس مش واخدة بالى .. أمينة تستعرض جمالها على البحر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:55 م
امينة
امينة
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محمد بدران
نشرت المطربة أمينة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "امينة" في الصورة في البحر بإطلالة صيفية  مرتدية كاش مايوه باللون الابيض، ونالت إعجاب متابعيها.


وعلقت أمينة على الصورة قائلة: "مساء الفل والياسمين عليكم بسم الله ماشاء الله تبارك الله قمر أنا بس اللى مش واخده بالى 😏😏😏🤪🤪🤪🤣🤣🤣" 


يذكر أن آخر أعمالها ألبوم "اللي راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة لأمينة على الألبوم مع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، ويضم الألبوم الجديد 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، "السهرة ولعانه" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع اشرف البرنس.

 

ويتضمن الألبوم أيضًا أغنية "اللي راحوا" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق، " الجديد" كلمات ملاك عادل وألحان عصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق، "على جمر الهوا" كلمات وألحان عمرو العلى وتوزيع كريم عبد الوهاب، "ارجع لبيتك" كلمات مصطفى حسن وألحان احمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم، "آه بحبه" كلمات مصطفى حسن وألحان حمزة وتوزيع أسامة عبد الهادي 


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