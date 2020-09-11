موتورولا تطلق رسميا هاتف Moto G9 Plus.. السعر والمواصفات

أعلنت شركة موتورولا Motorola ، رسميا عن هاتفها الأحدث Moto G9 Plus، بعد عدة تسريبات حوله ظهرت خلال الفترة الماضية، والذي يأتي بعد أسابيع من إطلاق النسخة العالمية من هاتف Moto G9 Play رخيص السعر، والذي يعمل بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف موتورولا Moto G9 Plus بواسطة Snapdragon 730G SoC، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريقة بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD، حتى 512 جيجابايت.









وقد تم تصميم هاتف Moto G9 Plus، بشاشة من نوع Max Vision، وبدقة FullHD +، وبقياس 6.8 بوصة تدعم تقنية HDR10، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.





ويضم هاتف Moto G9 Plus، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجبيكسل، مع كاميرا وسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، وبالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ولتصوير العمق عدسة بدقة 2 ميجابيكسل.





ويحتوي هاتف Moto G9 Plus، على بطارية بسعة 5.000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 زط، وتشمل المزايا الأخرى قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 مللميتر ومنفذ USB-C، وتقنية Bluetooth 5.0، وكما يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 10.





ويتوفر هاتف Moto G9 Plus، باللونين الذهبي والأزرق، وذلك بسعر يعادل 470 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7,406 جنيهات مصرية)، وهو متاح للبيع حاليا في البرازيل.