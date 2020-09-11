AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

موتورولا تطلق رسميا هاتف Moto G9 Plus.. السعر والمواصفات

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:02 م
هاتف Moto G9 Plus
هاتف Moto G9 Plus
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة موتورولا Motorola، رسميا عن هاتفها الأحدث Moto G9 Plus، بعد عدة تسريبات حوله ظهرت خلال الفترة الماضية، والذي يأتي بعد أسابيع من إطلاق النسخة العالمية من هاتف Moto G9 Play رخيص السعر، والذي يعمل  بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف موتورولا Moto G9 Plus بواسطة Snapdragon 730G SoC، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريقة بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع  microSD، حتى 512 جيجابايت.


وقد تم تصميم هاتف Moto G9 Plus، بشاشة من نوع Max Vision، وبدقة FullHD +، وبقياس 6.8 بوصة تدعم تقنية HDR10، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.
Moto G9 Plus announced: Snapdragon 730G SoC, 6.8'' FullHD+ display, and 5,000 mAh battery

ويضم هاتف Moto G9 Plus، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 64 ميجبيكسل، مع كاميرا وسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، وبالإضافة إلى عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ولتصوير العمق عدسة بدقة 2 ميجابيكسل.

ويحتوي هاتف Moto G9 Plus، على بطارية بسعة 5.000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 زط، وتشمل المزايا الأخرى قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 مللميتر ومنفذ USB-C، وتقنية Bluetooth 5.0، وكما يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 10.

ويتوفر هاتف Moto G9 Plus، باللونين الذهبي والأزرق، وذلك بسعر يعادل 470 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7,406 جنيهات مصرية)، وهو متاح للبيع حاليا في البرازيل. 
Moto G9 Plus in Indigo Blue color
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موتورولا تطلق Moto G 5G Plus رسميًا.. السعر والمواصفات

بكاميرا خلفية ثلاثية.. موتورولا تطلق هاتف One Vision Plus في الشرق الأوسط

شاهد| موتورولا تطلق الإعلان الرسمي لـ Moto G 5G Plus

بتقنية الجيل الخامس.. أوبو تطلق رسميا هاتف Oppo A72 5G

أفضل هواتف الجيل الخامس 5G.. أبرز المميزات والاختلافات بين هاتفي Oppo A72 5G وvivo Y51s

ببطارية 5000 مل أمبير وسعر رخيص.. موتورولا تطلق هاتف Moto G9 Play رسميا

ترشيحاتنا

فيديو جراف .. 6 سيارات تختفي نهائيا من الشارع المصري.. تعرف عليها

دولة عربية تعتزم إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل اليوم

بينها الجيزة| 4 محافظات لم تخفض أسعار تصالح مخالفات البناء حتى الآن..مستندات

بنسبة 25%.. تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء في محافظة الإسكندرية

في مباراة ضربات الجزاء .. التعادل يحسم لقاء الاتحاد السكندري ونادي مصر

رغم أزماته المتكررة .. أحمد عيد عبدالملك يكشف سبب تمسك الأهلي بـ صالح جمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاء لذيذ.. طريقة عمل الحواوشي بالجبن خطوة بخطوة

سعر ونوع سيارة صالح جمعة وتكلفة إصلاحها بعد تهشمها في حادث اليوم.. صور

مصاب بكورونا ينظم حفلًا في منزله بحضور 20 من أصدقائه