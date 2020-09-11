بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لمجلس النواب بالشرقية.. صور

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن المترشح يقوم بتسجيل بياناته علي الموقع الإلكتروني المخصص لذلك علي الإنترنت، ويتم تحديد الأماكن التي يتم الفحص بها بمحافظة الشرقية، وهي " المجلس الطبي العام بالشرقية بالأحرار، مستشفي الأحرار التعليمي، مستشفي القنايات المركزي، مستشفي أبو كبير المركزي، مستشفي فاقوس النموذجي، مستشفي بلبيس المركزي".





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ونوه إلى أنه بعد توقيع الكشف الطبي علي المرشحين بالمكان المحدد يتم التوجه إلي المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، للكشف عن المخدرات والمسكرات، ودفع القيمة المالية المقررة لذلك، وفور ظهور نتائج التحاليل يتم إعتماد النموذج المخصص لذلك وإرساله للجنة العليا للانتخابات.





واطمأن وكيل الوزارة علي سير العمل بالمجلس الطبي العام، والذي استقبل أكثر من ١٢ مرشحا منذ صباح اليوم وحتي زياره وكيل الوزارة، حيث أكد على مديرة المجلس، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع المرشحين، مع حسن المعاملة والاستقبال.





كما تفقد سير العمل بالمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، وأماكن إنتظار المواطنين، وتجهيز أماكن الفحوصات الطبية للمرشحين، كما تابع إجراءات تحليل الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، للمسافرين للخارج، والذي بلغ عدد أكثر من ٤٠٠٠ مواطن حتي الآن.