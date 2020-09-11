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مرأة

إطلالة أنيقة.. كندة علوش تثير الجدل بـ فستان أسود شيفون

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:48 م
كندة علوش
كندة علوش
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محمد بدران

شاركت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


وظهرت كندة علوش بإطلالة أنيقة ترتدي فستان أسود شيفون، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.


بينما تعود كندة إلى السينما من خلال فيلم بعنوان "بلالين" والفيلم يشارك فى بطولته كل من باسم سمرة ومحمد سلام وسوسن بدر وأحمد كمال وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد. 


وكانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش هو فيلم الأصليين والذي عرض منذ عدة سنوات قليلة وقام ببطولته كل من خالد الصاوى ومنة شلبى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. 


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