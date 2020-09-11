AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حادثة كل أسبوع .. انتشال جثتين من شواطئ العجمي غرب الإسكندرية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:24 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
أحمد بسيوني

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، وعدد من المتطوعين، اليوم الجمعة، غريقين من شواطئ حي العجمي، بعدما قاما بالنزول لمياه البحر مخالفين تعليمات غلق الشواطئ وعدم النزول إليها، وعدم وجود أي خدمات عليها.


وتلقى قسم شرطة العامرية أول، من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بوجود غريق في شاطئ السلام ٢ المميز.


وعلى الفور توجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أن الشاب قام بالنزول لمياه البحر في الساعة الثامنة صباحا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة قبل قليل، وهي لشاب يدعى محمد سعيد محمد، ٢٩ عام، من منطقة الهرم محافظة الجيزة.


أقرأ أيضًا:

للكشف عن الفيروسات.. تعرف على أول معامل أمان بيولوجي بجامعة الإسكندرية..صور

كما تلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بوجود غريق فى شاطىء هدير بالهانوفيل، توجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري.


وتبين أن الشاب قام بالنزول لمياه البحر في الساعة الثالثة ونصف فجرا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة قبل قليل، وهي لشاب يدعى   حازم احمد فتح الله 21 سنه، مقيم شارع ابراهيم الطلخاوى الهانوفيل محافظة الإسكندرية.


وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ونقلت الجثتين للمشرحة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاطئ الموت.. القصة الكاملة لغرق 11 شخصًا بمثلث الشيطان بالإسكندرية

لإخراج طفل غريق من شاطئ النخيل.. محافظ الإسكندرية يوجه بحشد قوات الإنقاذ البحري

بعد 4 أيام من حادث شاطئ النخيل.. فض تجمعات للمواطنين بالشاطئ واستمرار جهود البحث عن الطفل الغريق المتبقي

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

ارتفاع ضحايا حوادث الغرق بشواطئ الإسكندرية اليوم إلى 8 أشخاص

العدد يرتفع إلى 11 خلال يومين.. انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا في شواطئ العجمي

ترشيحاتنا

داخل وخارج الملعب.. أزمات صالح جمعة عرض مستمر

احذر يا أهلي.. مدرب الوداد الجديد خبير هجومي بلا ألقاب

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات..وعيار 21 يسجل 849 جنيها للجرام

عايزة رفرف وفانوس وكبوت .. تلفيات سيارة اللاعب صالح جمعة

هنخفضها تاني.. محافظ الإسكندرية يزف بشرى بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء

عقاب أعمى .. كشف غموض صور الأطفال المكبلة أعلى سطح عقار بالإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أداة جديدة لمراقبة طفرات فيروس كورونا

الفوشيا الجريء.. هنا الزاهد برفقة زوجها فى عيد زواجهما

سر تسمية جميع سيارات مازيراتي الإيطالية بأسماء الرياح