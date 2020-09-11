حادثة كل أسبوع .. انتشال جثتين من شواطئ العجمي غرب الإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، وعدد من المتطوعين، اليوم الجمعة، غريقين من شواطئ حي العجمي، بعدما قاما بالنزول لمياه البحر مخالفين تعليمات غلق الشواطئ وعدم النزول إليها، وعدم وجود أي خدمات عليها.





وتلقى قسم شرطة العامرية أول، من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بوجود غريق في شاطئ السلام ٢ المميز.





وعلى الفور توجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري، وتبين أن الشاب قام بالنزول لمياه البحر في الساعة الثامنة صباحا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة قبل قليل، وهي لشاب يدعى محمد سعيد محمد، ٢٩ عام، من منطقة الهرم محافظة الجيزة.





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كما تلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بوجود غريق فى شاطىء هدير بالهانوفيل، توجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري.





وتبين أن الشاب قام بالنزول لمياه البحر في الساعة الثالثة ونصف فجرا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة قبل قليل، وهي لشاب يدعى حازم احمد فتح الله 21 سنه، مقيم شارع ابراهيم الطلخاوى الهانوفيل محافظة الإسكندرية.





وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ونقلت الجثتين للمشرحة.