صالح جمعة يتصالح مع أحد أصحاب السيارات التالفة في حادث الزمالك

تصالح لاعب النادي الأهلي صالح جمعة مع أحد أصحاب السيارتين الملاكي اللتان تعرضتا للتلف، بعد اصطدام لاعب النادى الأهلي بهما فى منطقة الزمالك.





وجار استكمال التحقيقات مع اللاعب في الواقعة.





حضر التحقيقات مكتب اشرف عبد العزيز المستشار القانوني للاعب الاهلى ومحامى من النادى الاهلى.





وكشفت التحريات الأولية، في واقعة حادث تصادم سيارة لاعب كرة القدم بالنادى الأهلى صالح جمعة، أن الحادث تسبب في تلفيات بالسيارتين.





وبالفحص؛ تبين قيادة اللاعب، لسيارة باسم شقيقه، عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، وأن رخصتي التسيير والقيادة منتهيتين.





وتبلغ لقسم شرطة قصر النيل صباح اليوم الجمعة إخطارا بوقوع مصادمة ووجود تلفيات فى سيارات بشارع محمد مظهر بالزمالك.





على الفور انتقل رجال الأمن وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا ٦٨١ماركة بي ام دبلو قيادة صالح جمعه عوده ٢٧ سنة لاعب كرة بنادي الاهلي و بها تلفيات عباره عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى.





وبسؤاله أكد أن عجلة القيادة اختلت في يده؛ مما ادي الي انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع ٣٥٦ ماركة ماذدا، بها تلفيات "كسر الفانوس الخلفي الايسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الايسر ، وتطبيق بالرفرف الأمامي الايمن" ، و "ا س ي ١٢٣" ماركة دايو لانوس ، بها تلفيات عبارة عن "كسر الفانوس الخلفي الايسر ، و تطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى"، وذلك حال توقفهما علي جانب الطريق؛ مما ادي الي حدوث التلفيات المشار اليها دون وقوع إصابات لأصحابها.





كما تبين عدم حمل اللاعب لرخصة القيادة، وأن رخصة التسيير منتهية بتاريخ ٣-٣-٢٠١٩ ان المذكور، وباسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك.



