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أخبار العالم

البحرين: اتفاق السلام مع إسرائيل يأتي في مسار أمن المنطقة واستقرارها

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:35 م
البحرين: اتفاق السلام
البحرين: اتفاق السلام مع إسرائيل يأتي في مسار أمن المنطقة
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قسم الخارجي
قال نبيل الحمر مستشار ملك البحرين لشئون لإعلام إن اتفاق السلام مع إسرائيل يضمن أمن المنطقة واستقرارها.

وقال الحمر في تغريدة على تويتر "لإعلان عن إقامة علاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يأتي في مسار أمن المنطقة واستقرارها .. ويؤكد أن السلام العادل والشامل هو الطريق الأفضل  لضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وكذلك مصلحة واستقرار دول وشعوب المنطقة".

بدوره، أكد وزير خارجية البحرين  الدكتور عبد اللطيف الزياني، أهمية الخطوة التاريخية التي قام بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة  لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بجهود بارزة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى إعلان سلام مع إسرائيل.

ووصف الوزير البحريني هذه الخطوة بأنها "خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية"، مضيفا أن المنامة تؤكد حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة.
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