ملخص وأهداف مباراة الأهلي والاسماعيلي فى الدوري الممتاز.. فيديو

اقتنص فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه الإسماعيلي، بنتيجة (3-0)، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري الممتاز.





الأهلي سجل أهدافه عن طريق التونسي علي معلول في الدقيقة 5 من ضربة جزاء والسنغالي أليو بادجي في الدقيقة 65 وأحمد الشيخ في الدقيقة 72 وأضاع عمر الوحش ضربة جزاء للإسماعيلي في الدقيقة 45.





ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر إلى 71 نقطة متصدرًا الترتيب وتفصله فقط 3 نقاط للتتويج بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه وهو ما ينتظره الأهلي في لقاء الاتحاد يوم الاثنين المقبل بالجولة القادمة للدوري على نفس الملعب.





وتجمد رصيد الإسماعيلي بقيادة مدربه المؤقت أحمد العجوز عند 30 نقطة في المركز العاشر ، ويقود الدراويش بداية من غدٍ السبت المدير الفني البرازيلي ريكاردو بينما تلقى الفريق هزيمته رقم 11 في الموسم الحالي.





المباراة كانت متباينة وشهد المستوى تذبذبًا بين الفريقين وتصدرت تقنية الفيديو المشهد بعدما لجأ لها الحكم محمود عاشور في عدة لقطات مؤثرة من بينها 3 ضربات جزاء من بينهم كرة ملغاة.





بدأت المباراة بإيقاع هجومي سريع من الإسماعيلي ومحاولة من عبد الرحمن مجدي وتسديدة فوق العارضة من محمود البدري ولكن الأهلي حصل على ضربة جزاء بعد خطأ ضد أليو بادجي سجل منها علي معلول هدف التقدم في الدقيقة 5.





واصل الإسماعيلي هجماته عن طريق الموهوب عبد الرحمن مجدي الذي دخل في فاصل من المراوغات ومرر شيلونجو كرة خطيرة أبعدها الدفاع وكرة عرضية من عمر الوحش أضاعها محمد الشامي بغرابة.





الأهلي حصل على ضربة جزاء احتسبها الحكم محمود عاشور بداعي لمسة يد ضد محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي ولكنه تراجع بعد اللجوء لتقنية الفيديو كما رفض عاشور احتساب ضربة جزاء للإسماعيلي بعد سقوط عبد الرحمن مجدي في منطقة الجزاء.





أضاع شيلونجو فرصة هدف محقق من كرة تسلمها في منطقة الجزاء وسددها بجوار القائم ، وأبعد محمد مجدي حارس الإسماعيلي ضربة رأس من زميله محمد عمار قبل أن يحتسب الحكم محمود عاشور ضربة جزاء للإسماعيلي نتيجة لمسة يد ضد رامي ربيعة وراجع الفيديو وأكد القرار ولكن عمر الوحش أطاح بضربة الجزاء فوق العارضة.





ديانج وجه تسديدة قوية في يد حارس الإسماعيلي ، وأبعد هاني كرة عرضية خطيرة من أسامة إبراهيم ظهير الإسماعيلي ووجه أفشة تسديدة فوق العارضة وخرج الشوط الأول بتقدم أهلاوي.





الأهلي بدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي ومارس ضغطًا على دفاعات الإسماعيلي ورد القائم تسديدة أفشة القوية كما أن بادجي أضاع محاولة قريبة من عرضية متقنة لمحمد هاني بينما دفع الإسماعيلي بالثنائي أحمد مدبولي وهمام طارق على حساب محمد مخلوف وعمر الوحش لتنشيط وسط الملعب.





أوقف معلول انطلاقة الشامي السريعة كما تألق أسامة إبراهيم ظهير الإسماعيلي بتغطية دفاعية رائعة أفسد بها عرضية جيرالدو قبل أن تصل إلى بادجي ، وأشرك الأهلي الثنائي وليد سليمان وأحمد الشيخ على حساب أفشة وأجاي.





وسجل بادجي الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس محمد مجدي بعد مراوغة لمدافع الإسماعيلي إبراهيم أبو اليزيد..





وحصل أسامة إبراهيم لاعب الإسماعيلي على إنذار نتيجة الخشونة ضد علي معلول ونال أيضًا محمد الشامي إنذارًا للخشونة.





الأهلي واصل ضغطه على دفاع الإسماعيلي وسجل أحمد الشيخ الهدف الثالث في الدقيقة 72 من كرة عرضية متقنة أرسلها وليد سليمان وأكملها الشيخ في المرمى الإسماعيلاوي ، ودفع الإسماعيلي باللاعب محمود عبد العاطي دونجا بدلًا من عبد الرحمن مجدي.





وأشرك الأهلي 3 تغييرات دفعة واحدة بنزول محمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ومحمود وحيد على حساب جيرالدو وبادجي وعلي معلول ، ودفع الإسماعيلي بالثنائي بيكيتي وحازم مرسي بدلًا من شيلونجو والشامي.





ووجه مدبولي تسديدة في يد الشناوي أمسكها حارس الأهلي.. وأبعد حارس الإسماعيلي محاولة لمروان ثم تسديدة ضائعة من الإسماعيلي وخرج اللقاء بفوز مستحق للأهلي.