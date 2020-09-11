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توك شو

عصابة في المسلسل بس| أبطال بـ 100 وش يتعرضون للسرقة والنصب..شاهد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:29 م
أبطال مسلسل بـ100
أبطال مسلسل بـ100 وش
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اسراء صبري
روى أبطال مسلسل بـ 100 وش تفاصيل تعرضهم لحالات نصب في الحقيقة.


وقالت الفنانة علا رشدي، إنها تعرضت للسرقة والنصب، متابعة: دخلت في مشروع مع حد من أصحابي وفي الآخر طلع نصاب..ومرة حد تقمص شخصية عامل في شركة الحشرات ودخل سرق الموبايل بتاعي".


وتابعت زينب غريب، خلال حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"،: في حد كان بيقول انه محتاج فلوس وبعد ما أخد الفلوس اكتشفت انه كان بينصب عليا.

وأضاف الفنان محمد عبد العظيم، أنه تعرض للنصب أيضا، معقبا: "اشتريت أرض وبعدين اكتشفت أن الأرض دي فيه 4 غيري اشتروها..بس مسكتش ورجعت الفلوس".

كما روى الفنان آسر ياسين قائلا إن هناك من يزج باسمه من أجل النصب على الآخرين، متابعا: "بلاقي ناس من الوسط الفني بتتصل بيا تقولي آسر انت عامل برنامج .. وأنا مبعملش برامج وبيتاخد من الناس فلوس على اسمي".
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