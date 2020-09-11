طبل ورقص.. تحدي عصابة سكر وعمر بين أبطال مسلسل بـ 100 وش.. فيديو

دخل ابطال مسلسل بـ100 وش في تحدي على الهواء، أعدته الإعلامية منى الشاذلي، وقامت بتقسيم أبطال المسلسل إلى فريقين الأول بقيادة الفنان أسر ياسين والثاني بقيادة نيللي كريم.





وسادت حالة من الهزار والمرح طوال فقرة التحدي، وقام ابطال المسلسل بتأليف أغاني على الهواء وقاموا بالرقص عليها .





وحل ابطال مسلسل " بـ 100 وش" ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في السباق الرمضاني .





وقالت منى الشاذلي في برنامجها " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، ساخرة:" ضحايا هذا التشكيل العصابي من مواطنين كثر، وقام فريق البرنامج بتحقيق إعلامي مكثف للإيقاع بأفراد عصابة بـ 100 وش وإحنا قبضنا على العصابة ".





ودخل ابطال مسلسل بـ 100 وش في وصلة رقص على الهواء فور دخول ستوديو معكم منى الشاذلي، وسط صيحات وهتاف وتصفيق الجماهير.