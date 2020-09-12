AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إخلاء سبيل صالح جمعة بكفالة 5 آلاف جنيه في حادث تصادم الزمالك

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
Advertisements
عمرو خليفة
أمرت أجهزة التحقيق بإخلاء سبيل لاعب الأهلي؛ صالح جمعة؛ بكفالة ٥٠٠٠ جنيه وزوجته بضمان محل إقامتها؛ في واقعة تصادم لاعب النادي الأهلي، صالح جمعة، بسيارتي ملاكي في منطقة الزمالك.

حضر  التحقيقات مكتب اشرف عبد العزيز المستشار القانوني للاعب الاهلى ومحامى من النادى الاهلى.

 قال المستشار أشرف عبد العزيز محامي الدفاع عن صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن صالح جمعة كان برفقة زوجته أثناء الحادث وأنهما كانا عائدين من حفلة خاصة لدى أهلها قبل أن يقع الحادث.

وكانت قد كشفت التحريات الأولية، في واقعة حادث تصادم سيارة لاعب كرة القدم بالنادى الأهلى صالح جمعة،أن الحادث تسبب في تلفيات بسيارتين.

وبالفحص تبين قيادة اللاعب سيارة باسم شقيقه عبد الله جمعة وأن رخصتي السير والقيادة منتهيتان.

وتبلغ لقسم شرطة قصر النيل صباح اليوم الجمعة إخطار بوقوع مصادمة ووجود تلفيات فى سيارات بشارع محمد مظهر بالزمالك.

على الفور انتقل رجال الأمن و بالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا ٦٨١ماركة بي ام دبليو قيادة صالح جمعة عوده  ٢٧ سنة لاعب كرة بالنادي الاهلي و بها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى.

وبسؤاله أكد أن اختلت عجلة القيادة بيده مما ادي الي انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي  ل س ع ٣٥٦ ماركة مازدا بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الايسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الايسر و تطبيق بالرفرف الامامي الايمن ا س ي ١٢٣ ماركة دايو لانوس بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الايسر و تطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى حال توقفهما علي جانب الطريق مما ادي الي حدوث التلفيات المشار اليها بالسيارات دون إصابات.

كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة ورخصة التسيير منتهية بتاريخ ٣-٣-٢٠١٩ وباسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك

التحريات: صالح جمعة قاد سيارة شقيقه منتهية الترخيص واصطدم بسيارتين

عايزة رفرف وفانوس وكبوت .. تلفيات سيارة اللاعب صالح جمعة

داخل وخارج الملعب.. أزمات صالح جمعة عرض مستمر

سعر ونوع سيارة صالح جمعة وتكلفة إصلاحها بعد تهشمها في حادث اليوم.. صور

أول تحرك من الأهلي لإنهاء أزمة صالح جمعة

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تعلن مفاجأة: غدا أول يوم لتجربة لقاح كورونا في مصر

الحب ولع في الدرة.. زواج حمو بيكا وخطوبة أمير شاهين

أخبار الرياضة.. أول تحرك من الأهلي بشأن أزمة صالح جمعة.. صحفي بـ سكاي سبورتس يكشف مصير النني

فى عيد زواجهما الأول.. 10 صور تثير الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

عقاب أعمى .. كشف غموض صور الأطفال المكبلة أعلى سطح عقار بالإسكندرية

فانلة حمالات وشبشب.. حمو بيكا يحدث ضجة في حفل زفافه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاجرة وتشابك بالأيدي.. كاميرا مراقبة ترصد محاولة خطف طفلة من أحضان والدتها

احذر .. النوم غير المنتظم يصيبك بمخاطر صحية

تتقيأ 30 مرة يوميًا.. حالة مرضية محيرة تمنع سيدة من تناول الطعام بصورة طبيعية