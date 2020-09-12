إخلاء سبيل صالح جمعة بكفالة 5 آلاف جنيه في حادث تصادم الزمالك

أمرت أجهزة التحقيق بإخلاء سبيل لاعب الأهلي؛ صالح جمعة؛ بكفالة ٥٠٠٠ جنيه وزوجته بضمان محل إقامتها؛ في واقعة تصادم لاعب النادي الأهلي، صالح جمعة، بسيارتي ملاكي في منطقة الزمالك.





حضر التحقيقات مكتب اشرف عبد العزيز المستشار القانوني للاعب الاهلى ومحامى من النادى الاهلى.





قال المستشار أشرف عبد العزيز محامي الدفاع عن صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن صالح جمعة كان برفقة زوجته أثناء الحادث وأنهما كانا عائدين من حفلة خاصة لدى أهلها قبل أن يقع الحادث.





وكانت قد كشفت التحريات الأولية، في واقعة حادث تصادم سيارة لاعب كرة القدم بالنادى الأهلى صالح جمعة،أن الحادث تسبب في تلفيات بسيارتين.





وبالفحص تبين قيادة اللاعب سيارة باسم شقيقه عبد الله جمعة وأن رخصتي السير والقيادة منتهيتان.





وتبلغ لقسم شرطة قصر النيل صباح اليوم الجمعة إخطار بوقوع مصادمة ووجود تلفيات فى سيارات بشارع محمد مظهر بالزمالك.





على الفور انتقل رجال الأمن و بالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا ٦٨١ماركة بي ام دبليو قيادة صالح جمعة عوده ٢٧ سنة لاعب كرة بالنادي الاهلي و بها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى.





وبسؤاله أكد أن اختلت عجلة القيادة بيده مما ادي الي انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع ٣٥٦ ماركة مازدا بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الايسر وتطبيق بالرفرف الخلفي الايسر و تطبيق بالرفرف الامامي الايمن ا س ي ١٢٣ ماركة دايو لانوس بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الايسر و تطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى حال توقفهما علي جانب الطريق مما ادي الي حدوث التلفيات المشار اليها بالسيارات دون إصابات.





كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة ورخصة التسيير منتهية بتاريخ ٣-٣-٢٠١٩ وباسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق



