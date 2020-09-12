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فن

بنشرة صور له معها.. أحمد كرارة: أختي اتجوزت.. شاهد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر أحمد كرارة شقيق الفنان امير كرارة ؛ صورة له مع شقيقته من ليلة زفافها وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق أحمد على الصورة: "أختي اتجوزت مبروك يا حبيبتي ".


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يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الأختيار" بطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.


دارت أحداث مسلسل " الاختيار "  حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.




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