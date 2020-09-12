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رياضة

فاروق جعفر أهلاوي وأنوي الترشح لرئاسة الزمالك.. أبرز 5 تصريحات لـ عزمي مجاهد قبل وفاته

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:54 ص
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
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محمد السعيد
رحل عن عالمنا منذ قليل أسطورة طائرة نادي الزمالك ومنتخب مصر ومدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، عزمي مجاهد، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.


ويستعرض "صدى البلد" أبرز 5 تصريحات لـ عزمي مجاهد قبل وفاته:

1-  فاروق جعفر أهلاوي:
أكد عزمي مجاهد أن فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك، كان مشجعا وعاشقا للنادي الأهلي.


وقال عزمي: "كان يحرص دائما على متابعة مباريات الأهلي خلال فترة لعبه لنادي الزمالك، وذلك بسبب حبه لفريق القعلة الحمراء".


2-  مرتضى منصور منعني من دخول الزمالك:
أكد عزمي مجاهد أن اختلافه في وجهات النظر مع مرتضى منصور هو سر منعه من دخول القلعة البيضاء.


وقال مجاهد، إنه اختلف مع المستشار مرتضى منصور في موضوع إنشاء مول في نادي الزمالك، وأضاف: "مرتضى منصور منعني من دخول النادي وكتب ليا ورقة وأنا مبروحش النادي بقالي ٦ سنين".


وأوضح أنه لم ينجز للمستشار مرتضى منصور في يوم من الأيام، مشيرا إلى أنهم على خلاف دائم في وجهات النظر معه.


4- أنوي الترشح على رئاسة الزمالك:
أوضح عزمي مجاهد خلال الأسابيع القليلة الماضية، أنه ينوي الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة.


4- - نادي القرن لا يفرق مع الزمالك:
قال عزمي مجاهد إن لقب نادي القرن لا يفرق مع نادي الزمالك الكبير العريق ببطولاته، ولا يقلل عدم منحه اللقب من تاريخه وشأنه.


5-  ثابت البطل بدأ مشواره في نادي الزمالك:
 قال عزمي مجاهد إن ثابث البطل أسطورة النادي الأهلي بدأ مشواره في نادي الزمالك، قبل أن ينتقل إلى القلعة الحمراء.

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