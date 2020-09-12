مياه المنيا تضع خطة طوارئ لمواجهة السيول

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إن الشركة وضعت خطة للطوارئ والسيول للعام الجديد.











وشملت الخطة إعداد فرق طوارئ بمواقع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، يعمل طوال (24) ساعة بنظام النوباتجيات.





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وفى حالة الإخطار بحدوث سيول يتم تحديد موقعها وترفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بالشركة مع خلال غرفة عمليات مركزية بمقر الشركة برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعه رؤساء القطاعات والمديرين العموميين والخدمات المعاونة بالشركة (لجنة الطوارئ وإدارة الأزمات ) لتلقى البلاغات وفتح خط ساخن بين غرفة عمليات الشركة والمحافظة والشركة القابضة بالقاهرة وكذا جميع فروع الشركة بدائرة المحافظة لتلقى البلاغات والإخطار بالحالة أولا بأول.





كما تقوم الشركة بإلغاء الإجازات والراحات واستدعاء جميع العاملين والفنيين فى جميع المواقع عند الإخطار بوقوع الأزمة أو الكارثة.





وتتضمن الخطة أنه أثناء حدوث السيول تكرس الشركة كل جهودها لمواجهة عكارة المياه من جميع المصادر (النيل ـ الترع والبحر اليوسفي) والتي تدخل إلى المحطات وذلك بتوفير كيماويات المعالجة الفورية من الكلور والشبة والتحاليل المعملية اللازمة للوقوف على جودة وصلاحية المياه المنتجة.





وأوضحت الشركة أنه فى حالة السيول تصل عكارة المياه بمآخذ المحطات إلى نسبة عالية جدًا الأمر الذي يترتب عليه استهلاك كميات عالية من الشبة والكلور للتخلص من هذه العكارة وما بها من تلوث والوصول إلى المعايير القياسية للمياه المنتجة الصالحة للشرب بالإضافة إلى المراحل الأخرى للمعالجة والتي تتمثل فى الترويب والترويق والترشيح والتي يحسب حسابها أثناء التشغيل الأمر الذي يترتب معه وضع نظام خاص للتشغيل فى ذلك الوقت لحين الانتهاء من الأزمة.

وأشارت الشركة إلى أنه يتم اتخاذ استعدادات بالمحطات الرئيسية وذلك بملء الخزانات الأرضية والعلوية بالمياه لاستخدامها فى المراحل الأولى من الأزمة من المياه المرشحة النظيفة لحين مواجهة عكارة المياه بالمصادر الرئيسية نتيجة السيول بالكيماويات اللازمة من الكلور والشبه حيث إن كل المآخذ يتم غلقها فى بداية الأزمة.