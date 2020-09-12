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سيارات

شيفروليه كورفيت تتحول إلى سيارة كهربائية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:10 م
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
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أماني نوار
أكدت بعض التقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن السيارة شيفروليه كورفيت C8 ستحصل على مساعدة كهربائية في 2023، لكنها لن تتحول إلى سيارة كهربائية بالكامل، حيث ستحصل على محركات كهربائية تقود العجلات الأمامية فقط.


ولا يزال الأمر غير واضح حتى الآن حول ما إذا كان سيتم استخدام محرك واحد أو محركين كهربائيين، ولكن أشارت التقارير الواردة من جنرال موتورز إلى أنها ستقوم بذلك لتعزيز الأداء، وليس اهتماما بكفاءة استهلاك الوقود.


وتزعم التقارير أن هذه المعلومات تأتي من وثائق داخلية بجنرال موتورز، لكن لا يمكن التحقق حتى الآن من هذه المعلومات ولذلك من المؤكد أن تتحدث الشركة عن هذه الأمور فيما بعد.


ويمكن القول إن هذا التقرير الجديد مدعوم بتقارير سابقة ترددت في أبريل 2020، حيث ظهر تقرير يكشف أن هناك موديلا هجينا من كورفيت سيتم الكشف عنه في 2023.


ومن المتوقع أن تحصل شيفروليه كورفيت على دعم كهربائي وفقا للشائعات، حيث إن كل التكهنات الحالية تقول إنها ستحصل على محرك مزدوج تيربو V8 سعة 5.5 لتر مدمج بمحركات كهربائية لتوفير قوة تصل إلى 1000 حصان ونظام دفع كلي، لكن لا يُتوقع أن يتم الكشف عن هذا الإصدار قبل عام 2025.
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