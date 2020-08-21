بسعر 579 شيفروليه سوبربان العائلية الجديدة موديل 2021

كشفت عملاق السيارات الامريكية شيفروليه عن أحدث نسخة من طراز سيارتها سوبربان Z71 لعام 2021 متعددة الاستخدام و سيتم الإعلان عنها في شهر يونيو القادم .



يتميز هذا الطراز بإطلالة رائعة ومزيج مذهل بين الأناقة والشراسة ، لتعكس شخصية السيارة على الطرقات ، بالإضافة إلى صدورها باللون الأسود.



كما زود هذا الطراز بمحرك جيد من فئة V8 القوية بسعة تصل إلى 5.3 لتر ، لتستطيع السيارة توليد قوة تصل إلى 355 حصان ، مع عزم دوران يصل إلى 520 نيوتن متر .



ومن ناحية الأمان والسلامة فقد زودت شيفروليه نظام تحكم جديد ، وهو النزول من التل ، علاوة على أنظمة الأمان التقليدية المتواجدة في سيارة سوبربان ومنها التكنولوجية وأنظمة البلوتوث .



اما بالنسبة للسعر فسيتم إطلاق طراز شيفروليه سوبربان سعة 6.2 لتر ، وسيكون حوالي 36.195 دولار أمريكي ، ولكن عند تجهيزها بمحرك أكبر سيكون سعرها 70.00 دولار أي ما يعادل بالمصري 579 ألف جنيه مصري وذلك ، خلال شهر يونيو القادم لعام 2021 .

