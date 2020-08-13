شيفروليه تكشف عن موديلها إيكوينوكس 2021

كشفت شركة شيفروليه عن الجيل الجديد من إيكوينوكس موديل 2021، والتي ستتوفر بنسخة RS المستجدة بشكة سوداء لامعة، وسبائك Dark 19 بوصة ، وقضبان جانبية سوداء وعجلات 19 بوصة.





زودت السيارة بمحركات بنزين تربو بسعة 1500 سي سي أو 2000 سي سي تتصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات أو 9 سرعات نظام الدفع الرباعي AWD .





كما حصلت شيفروليه إكوينكوس 2021 الجديدة على مظهر محدث كليا بواجهة أمامية بتصميم جديدة أمامية LED وهي متصلة بالشبكة .





ولم تكتفِ السيارات بتقنيات جديدة مثل نظام المحافظة على الحارة، ونظام التحذير من مغادرة المسار وكاميرا الرؤية الخلفية، ومؤشر المسافة، وفرامل الطوارئ الأوتوماتيكية.





وتحتوي السيارة على رصد المشاة الأمامي، وتنبيه التصادم الأمامي كاميرا HD Surround Vision Camera ونظام التحكم في التطواف التكيفي المستند إلى الكاميرا ومساعد ركن.





ومن المعروف عن شيفروليه سمعتها الجيدة ، حيث إنها تميزت بصناعة السيارات والشاحنات القوية مثل كورفيت الشهيرة، كما تعد علامة تجارية يلجأ إليها المستهلكون بسبب طول عمر سيارتهم.









وتتميز سيارات شيفروليه بالأمان فعلي سبيل المثال أطلقت شيفروليه فرامل أوتوماتيكية منخفضة السرعة للأمام، وأنظمة تنبيه تغيير المسار وتنبيهات حركة المرور الخلفية للسيارات.