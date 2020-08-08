تعرف على مواصفات السيارة " كورفيت " الخارقة من شيفروليه

من المعروف أن سيارة كورفيت هي من أشهر السيارات الرياضية في العالم، لذلك أعلنت شيفروليه من قبل عن تحديث تلك السيارة الشهيرة لكي تصدر في عام 2021 دون أي زيادة في الأسعار حتى الآن ولا يزال طراز كورفيت C8 كوبيه لعام 2021 بسعر 59.995 ألف دولار أمريكي.





وأكدت شيفروليه أن سيارة كورفيت لعام 2021 ستتوفر فيها أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو التي تعتبر أنظمة ترفيهية حديثة.





ومن المفترض أن تظهر السيارة كوفيت من شيفروليه بمحرك V8 سعة 6.2 لتر وبمساعدة موتور كهربائي لتقدم قوة إجمالية تقدر بـ 600 حصان.





وبالنسبة للهيكل الخارجي للسيارة أو للمقصورة الداخلية أيضا ستكون بالوان جديدة ، حتى مكابح السيارة يمكن الحصول عليها بألوان جديدة ومتنوعة.



