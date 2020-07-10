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سيارات

دون تغيير في السعر .. كورفيت C8 2021 تحصل على مزايا قياسية جديدة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة شيفروليه عن كورفيت C8 2021 المحدثة، والتي حصلت على مزايا قياسية جديدة، لكن دون أية زيادة في الأسعار، بالإضافة إلى نظام تعليق رياضي قوي.


أصبح نظام التعليق الرياضى فى كورفيت اختياريًا بعد أن كان متاحًا بشكل حصري في حزمة Z51 الرياضية ، كما يدعم النظام الترفيهي داخل السيارة ابل كاربلاي لاسلكي بشكل قياسي وأندرويد أوتو.


بالإضافة إلى خيارات طلاء جديدة وتشطيبات داخلية جديدة تشتمل على ألوان مثل الأحمر المعدني والفضي المعدني والرمادي والأصفر، اما المكابح ستتوفر بخيارات ألوان مختلفة تشتمل على الأسود والأحمر اللامع والأحمر الداكن والأصفر.


وإذا حصل العميل على الحزمة الرياضية فسيحصل المالك على كل من مكابح Z51 عالية الأداء، وعادم Z51 عالي الأداء، والقفل التفاضلي الإلكتروني محدود الإنزلاق، وجناح خلفي Z51، وإطارات عالية الأداء، ونظام تبريد للاستخدام الشاق.


أما فى المقصورة الداخلية سيتمكن العميل من اختيار مقاعد قابلة للتدفئة والتهوية، وعجلة قيادة مدفأة، ونظام صوتي بوز بيرفورمانس Series 14، وشاحن لاسلكي، من بين خيارات أخرى عديدة.


والسيارة محدثة بشكل قياسي كل من كاميرا الرؤية الخلفية عالية الدقة، ومساعد الركن الخلفي، وشبكة واي فاي 4G LTE.


وتتوفر النسخة الكوبية بسعر يبدأ من 59,995 دولار ، في حين يبدأ سعر النسخة الكشف من 67,495 دولار .

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