شاهد.. سباق تسارع بين كورفيت C8 وجيب تراكهوك.. فيديو

نشرت شركة هينيسي بيرفورمانس مقطع فيديو جديد لسباق تسارع مثير يجمع بين كورفيت C8 وجيب تراكهوك ، حيث جلبت سيارة جيب تراكهوك غير معدلة للتنافس مع كورفيت C8 مجهزة بنظام عادم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ .

وكانت سيارة جيب جراند شيروكي تراكهوك ، قد استطاعت التفوق على شيفروليه كورفيت C8 في سباق تسارع سابق، وكانت منافسة غير عادلة، حيث كانت كورفيت C8 غير معدلة، في حين كانت تراكهوك معدلة بقوة 900 حصان، حيث تفوقت على كورفيت بنحو ثانية كاملة.

وتستمد جراند شيروكي تراكهوك قوتها من محرك V8 سوبرتشارجد بقوة 707 حصان و875 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهي قوة أكبر بكثير من كورفيت، لكن ضع في اعتبارك أن كورفيت أخف بكثير منها.

بينما تستمد كورفيت C8 قوتها من محرك V8 سعة 6.2 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 495 حصان و637 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين أن سلاح C8 السري هو ناقل الحركة المميز والذي يسمح للسيارة بتسارع مذهل.

وكان هذا السباق هو الاخير للسيارة جراند شيروكي قبل ترقية HPE1000 من هينيسي، لذا، و حصولها على بعض الترقيات التي حولتها لسيارة خارقة .