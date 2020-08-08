قبل ماتشتري.. اعرف مميزات وعيوب سيارات شيفروليه 2020

معروف عن شيفروليه سمعتها الجيدة ، حيث إنها تميزت بصناعة السيارات والشاحنات القوية مثل كورفيت الشهيرة ، كما تعد علامة تجارية يلجأ إليها المستهلكون بسبب طول عمر سيارتهم .





وفي هذا التقرير يعرض موقع " صدى البلد " أهم المميزات والعيوب لسيارات شيفروليه قبل أن تفكر في شرائها .





تتميز سيارات شيفروليه بالأمان فعلي سبيل المثال أطلقت شيفروليه فرامل أوتوماتيكية منخفضة السرعة للأمام ،وانظمة تنبيه تغيير المسار وتنبيهات حركة المرور الخلفية للسيارات .





أما بالنسبة للتكنولوجية فهي توفر أنظمة ترفيه مجهزة بشكل قياسي ومتوافقه مع كل هواتف آبل وأندرويد والتي تتيح تشغيل الموسيقي اثناء القيادة ، كما لديها نظام GPS .





وتتميز شيفروليه أيضا بتوفيرها للوقود بسبب المحركات المميزة ، حيث قامت بتحسين مجموعة نقل الحركة لتقليل استهلاك الوقود ، وهذا يوفر الكثير من المال .





من حيث التصميم فتوفر شيفروليه تصميمات جذابة لموديلاتها من الداخل والخارج بالإضافة إلى أن سيارات شيفروليه لاتحتاج إلى صيانة على عكس سيارات أخرى .





أما العيوب ، فقد يكون بعض سيارات شيفروليه صغيرة الحجم ، و غير مناسبة مع وزنها ولايوجد توازن في سياراتها عند زيادة السرعة مما يسبب هزة على الطريق و شاسيه السيارات يفتقر لمتانة، مما تجعلك لا تشعر بالأمان.



