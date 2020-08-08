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سيارات

قبل ماتشتري.. اعرف مميزات وعيوب سيارات شيفروليه 2020

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:03 م
شيفروليه
شيفروليه
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أماني نوار
معروف عن شيفروليه سمعتها الجيدة ، حيث إنها تميزت بصناعة السيارات والشاحنات القوية مثل كورفيت الشهيرة  ، كما تعد علامة تجارية يلجأ إليها المستهلكون بسبب طول عمر سيارتهم .

وفي هذا التقرير يعرض  موقع " صدى البلد " أهم المميزات والعيوب لسيارات شيفروليه قبل أن تفكر في شرائها .

تتميز سيارات شيفروليه بالأمان فعلي سبيل المثال أطلقت شيفروليه فرامل أوتوماتيكية منخفضة السرعة للأمام ،وانظمة  تنبيه تغيير المسار وتنبيهات حركة المرور الخلفية للسيارات .

أما بالنسبة للتكنولوجية  فهي توفر أنظمة ترفيه مجهزة بشكل قياسي ومتوافقه مع كل هواتف آبل وأندرويد والتي تتيح تشغيل الموسيقي اثناء القيادة ، كما لديها نظام GPS .

وتتميز شيفروليه أيضا  بتوفيرها للوقود بسبب المحركات المميزة ، حيث قامت بتحسين مجموعة  نقل الحركة لتقليل استهلاك الوقود ، وهذا يوفر الكثير من المال .

من حيث التصميم فتوفر شيفروليه تصميمات جذابة لموديلاتها من الداخل والخارج بالإضافة إلى أن سيارات شيفروليه لاتحتاج إلى صيانة على عكس سيارات أخرى .

أما العيوب ، فقد يكون بعض سيارات شيفروليه صغيرة الحجم ، و غير مناسبة  مع وزنها ولايوجد توازن في سياراتها عند زيادة السرعة مما يسبب هزة على الطريق  و شاسيه السيارات  يفتقر لمتانة، مما تجعلك لا تشعر بالأمان.

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