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رياضة

اللجنة الأولمبية تنعى الراحل عزمي مجاهد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:03 م
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
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القسم الرياضي
تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية والكرة الطائرة المصرية في وفاة الكابتن عزمي مجاهد أحد رموز الكرة الطائرة ونادي الزمالك والرياضة المصرية كلاعب ومدرب وإداريا وأحد الشخصيات التي أعطت الرياضة الرياضة المصرية العديد والعديد من الخدمات بكل إخلاص وتفاني ومسيرة حافلة من الانجازات.

ونعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم  أسرته وذويه الصبر والسلوان.

يذكر ان عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.

لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

خلال السبعينيات كان مجاهد متوجا ببطولة أفريقيا ولعب في كأس العالم بينما كانت كرة القدم في مصر غارقة في المحلية بشكل كبير بعد فشل الوصول إلى المونديال مرتين في ألمانيا 1974 والأرجنتين 1978، والإخفاق الأكبر في بطولة أمم أفريقيا 1974، وإخفاق مماثل على مستوى الأندية ماعدا التتويج الأفريقي للإسماعيلي عام 1969.

حقق عزمي مجاهد الاستثناء خلال تلك الفترة مع الزمالك ومنتخب الطائرة الذي حقق كل المتاح تقريبا خلال تلك المرحلة التي أعقبت استفاقة البلاد من هزيمة 1967 بنشوة انتصار 1973.

وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.
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