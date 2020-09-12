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أخبار العالم

تحمل 30 طنا من المواد الغذائية.. وصول طائرة إغاثة إماراتية إلى السودان

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:56 م
مساعدات من الامارات
مساعدات من الامارات العربيه إلى السودان
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أمينة الدسوقى

وصلت إلى مطار الخرطوم صباح اليوم طائرة إغاثة لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول وكارثة الفيضان بالسودان مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي وفق توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتحمل ٣٠ طنا من المواد الغذائية ومواد الإيواء "خيام واغطية ومشمعات "بجانب مواد طبية وصحية لإصحاح البيئة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.


وكان في استقبال الطائرة عباس فضل المولي مفوض العون الإنساني، ورحمة فاضل الشامسي المستشار بسفارة الإمارات بـ السودان والملحق العسكري لدولة الإمارات العميد الركن ناصر محمد النيادي.


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وقال المفوض العام عباس فضل في تصريح لسونا بالمطار إن المساعدات الإماراتية شملت الكثير من المعينات، والتى تمثل دفعة ثانية من المساعدات، مشيدا بتعاون ودعم الإمارات  المتواصل مما يؤكد على متانة العلاقات بين البلدين شاكرا القيادة الإماراتية والهلال الأحمر الإماراتي  على اهتمامهم ومؤازرة المتضررين من السيول والأمطار.


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وقال إن المفوضية ستقوم بتوزيع كل المساعدات للمتضررين بأسرع وقت ممكن.

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