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قمحة: مصر تسعى لخلق جيل قادر على احترام القانون وعدم التعدى على ملكية الدولة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:26 م
احمد ناجي قمحة
احمد ناجي قمحة
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن المؤتمر الصحفي، الذي عقده رئيس الوزراء ، مع مجموعة من الإعلاميين، منذ قليل، دليل على اهتمام الدولة المصرية، بشكل مستمر، بـ ملف البناء العشوائي.

وأضاف أحمد ناجي قمحة، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن فلسفة الدولة المصرية ، هي التخطيط للمستقبل ، موضحا أن حديث رئيس الوزراء يتضمن رؤية مستقبلية يجب على المواطن تفهمها .

وأشار إلى أنه ليس من مصلحة المواطن، العيش في مساحة ضئيلة من الوادي ، وترك باقي المساحات السكنية ، غير مأهولة بالسكان.

وأوضح أنه ليس من مصلحة الدولة المصرية، تلك المناظر السيئة من العشوائية، لافتا إلى أن فلسفة الدولة تنبع من التعمير الافقي ، لبناء مجموعة من القرى الذكية.

ولفت "قمحة"، إلى أن الدولة تسعي لخلق جيل، قادر على فهم القانون ، ومتفهم للحدود ، واحترام القانون وملكية الدولة .
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