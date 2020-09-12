قبل لقاء الاتحاد السكندري.. مسحة رابيد تيست للاعبي الأهلي في برج العرب

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران اليوم ببرج العرب استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها بعد غد الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.
ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري مساء الاثنين المقبل على استاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن منافسات المرحلة الـــ27 للدوري.
وكان الأهلي قد واصل انتصاراته أمس بالفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة رد ضمن منافسات الجولة 26 للدوري، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز .