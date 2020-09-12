أثناء حفل تكريمه.. رئيس جامعة الإسكندرية: الإنجازات لا تتم دون تضافر جميع أجهزة الدولة

تقدم الدكتور عصام الكردي ، رئيس جامعة الإسكندرية، بالشكر لجميع الجهات التى تعاونت مع جامعة الإسكندرية خلال فترة رئاسته للجامعة، مؤكدًا أن الإنجازات لا تتم دون تضافر جميع أجهزة الدولة، متمنيًا دوام التوفيق لرئيس الجامعة القادم، معبرا عن سعادته وفخره بعبارات الثناء والتكريم من الحضور.





وخلال حفل التكريم الذي أقامته الجامعة، قال الكردي إن تكريمه اليوم بمثابة تأصيل لقيم العطاء والولاء بجامعة الإسكندرية، وترسيخا لمعانى المحبة والإخلاص والانتماء للجامعة العريقة.





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وقد كرمت أسرة جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، االدكتور عصام الكردى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والمستشارين وممثلى المؤسسات الرقابية والتنفيذية بالمحافظة والسفراء وممثلى الوزارات ونواب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء السابقين والحاليين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.





وقد أكد الحضور عن امتلاك الدكتور عصام الكردي، سجلا حافلا بالإنجازات خلال فترة رئاسته للجامعة، وساهم في تطوير ونهضة الجامعة من خلال الاتفاقيات الدولية التي عقدها لتتبوأ الجامعة الريادة على مستوى الشرق الأوسط، وبصماته للجامعة على الصعيد العلمى والتعليمى والبحث العلمي والخدمات الصحية وتنمية الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية فى منشآت الجامعة، والتطوير الهندسى، وإنشاء الحرم الجامعي الجديد بابيس، وإنشاء كليات جديدة تتواكب مع متطلبات سوق العمل، وإعلاءه لمصلحة الوطن، كما تحدثوا عن تفرده وتميزه على الجانب الشخصي والإنساني.



