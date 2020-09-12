تصوير جوي.. فيديو يوضح حجم التعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية

نشرت قناة "يوتيوب" الرسمية الخاصة برئاسة مركز الوزراء، فيديو يوضح حجم التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة القليوبية.









وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مدينة الخصوص نشأت بالكامل على أراضٍ زراعية من دون أى تخطيط.











وأوضح "مدبولي"، أثناء مؤتمر صحفى بمحافظة القليوبية، أن مدينة الخصوص بدأت بقرية صغيرة، وعلى مدار الوقت تحولت لـ كم هائل من الكتل الخرسانية.







وقال رئيس مجلس الوزراء، إن "الخصوص" أصبحت غابة من الكتل العمرانية الخرسانية التى تم بناؤها بارتفاعات شاهقة بالشوارع، مشيرًا إلى أن عرض الشوارع لا يتجاوز 4 أمتار، وتابع: "المطلوب في الوقت الحالي التدخل لصالح المواطن لتوفير الخدمات والمرافق الأساسية".





وشدد مدبولي على أن مخالفات البناء فى مدينة الخصوص تعرقل تقديم الخدمات والمرافق للمواطنين، مشيرا إلى أنه يوجد نقص شديد فى المدارس والخدمات من مستشفيات ومحطات لمياه الشرب والصرف الصحى، وأضاف: "إيه الحل.. هنعمل الكلام دا فين".



وأوضح أنه نتيجة لبناء المواطنين المخالف بدون وضع فى الاعتبار أى فرصة لوجود أماكن بها خدمات، فإن الدولة ستكون مضطرة لنزع ملكية الأراضى الزراعية من أجل وضع خدمات بها أو عمل محطة صرف صحى أو مياه من أجل خدمة هذا الحجم الكبير.







