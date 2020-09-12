كل ما تريد معرفته عن قسم الجغرفيا بكلية الآداب جامعة حلوان

يعتبر قسم الجغرافيا ونظم المعلومات من أهم أقسام كلية الآداب بجامعة حلوان ومن الأقسام الرائدة والمصاحبة لنشأة كلية الآداب، حيث يمكن للخريجين من القسم العمل فى مجالات عديدة ومتنوعة كما يوفر لهم سهولة العمل بالخارج، بالإضافة إلى أن القسم يهدف إلى :





1/تخريج جغرافيين مدربين على قدر عالى من الخبرة والكفاءة يعملون فى المؤسسات المحلية والعالمية .

2/ تلبية حاجة المؤسسات المحلية من المتخصصين والكواد القادرة على النهوض بالمجال الجغرافي ليصبح قادرآ على منافسة المؤسسات الجغرافيا المحلية والأجنبية .

3/ تخريج جغرافيين مؤهلين مهنيًا، يستطيعون الاسهام فى عملية التنمية الوطنية الشاملة التى يحتاجها المجتمع .

4/ إعداد الكفاءات العلمية المتخصصة فى مجالات الجغرافيا بفروعها.





ويرصد لكم موقع "صدى البلد" مجالات العمل الشروط المطلوبة للالتحاق بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان.





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يشترط للالتحاق بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات ما يلي:

يتم المفاضلة بين الطلاب والقبول للأعلى في مجموع .

كما يقبل القسم 500 طالب مقسمين إلى 250 انتظام و250 انتساب .





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ويضم قسم الجغرافيا ونظم المعلومات ثلاث شعب هم : عامة ، خرائط ومساحة، بيئة .

يبدأ التخصص فى أحد الشعب الثلاثة فى العام الثالث على حسب تقدير السنة الثانية .

مجالات العمل الخريجين بالقسم:

- إدارة التخطيط دواوين المحافظات

- شركات التعدين والمقاولات العامة .

- التسجيل العقاري

- هيئات الموارد المائية والبيئية

- مصلحة الأرصاد الجوية

- هيئات النقل والمواصلات .

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

- التدريس

- المساحة

- GIS





وتضم كلية الآداب بجامعة حلوان 18 قسما تتنوع فيها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة و لكل قسم منهم الحق فى قبول عدد معين من الطلاب لا يمكن تجاوزه.