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أخبار العالم

اتصال هاتفي بين وزير خارجية البحرين ونظيره في إسرائيل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:21 م
اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير خارجية البحرين ونظيره في إسرائيل
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قسم الخارجي
بعد 24 ساعة من إعلان اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل، أجرى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي.

وخلال الاتصال، تبادل الوزيران التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وأكد الطرفان على أهمية المضي قدمًا بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الجمعة، أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاق سلام.

وقال ترامب: "تحدثت مع ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر "إنجاز تاريخي تحقق اليوم باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".
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