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أخبار البلد

خلال أغسطس الماضي..الزراعة تعلن حصاد معهد البحوث للأنشطة الإنتاجية والخدمية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلن معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد الأنشطة الإنتاجية والخدمية، التي تم إنجازها خلال أغسطس الماضي.

واوضح الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث امراض النباتات، انه تم خلال شهر أغسطس، تكثيف المرور من خلال اللجان العلمية التابعة للمركز، بالمحافظات المختلفة، لدراسة الحالة المرضية للمحاصيل المختلفة، حيث تم المرور علي محاصيل الخضر في بعض مراكز محافظات البحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والغربية والإسماعيلية وبني سويف و المنيا و  أسيوط، كذلك المرور على بعض محاصيل الفاكهة في بعض مراكز محافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية وبني سويف على محاصيل النخيل و الموالح و الكمثري و العنب و المانجو، فضلا عن المرور على محصول الذرة في بعض مراكز محافظات كفر الشيخ و الدقهلية والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة وبني سويف والمنيا وقنا والأقصر.

واشار إلى أنه تم المرور علي محصول قصب السكر في بعض مراكز محافظتي قنا والأقصر، كذلك المرور على محصول الأرز في بعض مراكز محافظات البحيرة والشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

وفيما يتعلق  بالنشاط الخدمي والإنتاجي، أشار مدير المعهد إلى أنه فحص عدد (680) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية، فضلا عن فحص عدد (110) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك فى أعمال (9) لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص عدد (37) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كما تم تعريف عدد (3) عزلات فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات.
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