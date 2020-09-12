تصريح صادم| الصحة العالمية: لقاح كورونا لا يزال بعيد المنال.. شاهد

عرضت قناة العربية تقريرا عن أن هناك فجوة تمويلية تحد من جهود منظمة الصحة العالمية لتسريع الأبحاث المتعلقة بالوصول الى لقاح كورونا.





وقال تيدروس ادهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال هذا التقرير، أنه لن يكون برنامج تطوير اللقاحات قادرا على تحقيق أهدافه دون زيادة كبيرة فى التمويل، لقد كان مبلغ 2.7 مليار دولار الذي تم تلقيه حتى الآن سخيا ومكن من بدء مرحلة قوية ولكن هذا أقل من 10% من الاحتياجات الاجمالية.





وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه لا يزال برنامج تطوير اللقاحات يواجه نقص تمويل بــ 35 مليار دولار.





ونوه التقرير إلى أن منظمة الصحة قتلت الآمال بالتوصل الى اللقاح قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن من الان وحتى نهاية العام لدينا فرصة محدودة لتوسع نطاق برنامج تحقيق اللقاحات وتمكينه بالكامل من إطار التخصيص العادل.





وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حاليا تدعم برنامج تطوير اللقاحات الأبحاث في اللقاحات والعلاجات والتشخصيات الواعدة، لكننا بحاجة إلى زيادة قدراتنا على التجارب السريرية والتصنيع والترخيص والتنظيم والسرعة.