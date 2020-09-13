تنسيق الجامعات 2020 .. كلية البنات جامعة عين شمس توضح الحد الأدنى للمرحلتين الأولى والثانية .. معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس استقبلت 1947 طالبا بأول أيام تقليل الاغتراب

تنسيق الجامعات 2020.. كلية البنات جامعة عين شمس توضح الحد الأدنى للمرحلتين الأولى والثانية.. مستند

عميد زراعة جامعة عين شمس يوضح الحد الأدنى للمرحلتين الأولى والثانية

تقدم ١٩٤٧ طالبا معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس في اليوم الأول من تقليل الاغتراب





أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس بيان الحد الأدني لكلية البنات جامعة عين شمس المرحلة الأولي والثانية، مشيرة إلى بدء التحويلات وتقليل الاغتراب من اليوم السبت وحتي يوم الأربعاء على الموقع الرسمي للتنسيق. https://tansik.egypt.gov.eg/Application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx





وأضافت الكلية أن موعد بدء التقديم بالكلية لم تحدد بعد لحين استلام الأسماء من مكتب التنسيق بعد نهاية التحويلات.





وقالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد".





وأكدت عميدة كلية البنات خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ان الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الإنترنت بالكامل داخل الكلية بالإضافة إلى دورات تدريبية لأساتذة الجامعة للحصول الي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد.





قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن تنسيق الكلية للعام الدراسي الجديد المرحلة الثانية 89,6% علمي علوم " مجموع 367,5" أما عن علمي رياضة 81,5% "334,5".

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ"صدي البلد"، إنه لا توجد أماكن متاحة في كلية الزراعة لطلبة المرحلة الثالثة، مشيرا إلى بدء التحويلات وتقليل الاغتراب من اليوم السبت وحتى يوم الأربعاء على الموقع الرسمي.

وأكد الدكتور أحمد جلال أن موعد بدء التقديم بالكلية لم يحدد بعد لحين استلام الأسماء من مكتب التنسيق بعد نهاية التحويلات.

واستقبلت معامل الحاسب الآلي المخصصة للتنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس، اليوم السبت، ١٩٤٧ طالبًا وأسرهم؛ وذلك لتقليل الاغتراب، وفق الشروط المعلنة على موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.



