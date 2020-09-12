AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد مجدى يستعرض لياقته في التجديف

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:56 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
شارك الفنان أحمد مجدى جمهوره بصورة جديدة له أثناء لعبه رياضة التجديف، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وشارك أحمد مجدي في  مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.
View this post on Instagram

Solo!

A post shared by Ahmed Magdy (@ahmedmagdy.official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تسمح للكسل أن يتسلل لـ روحك.. أحمد مجدي يوجه رسالة لجمهوره

بالأبيض والأسود.. أحمد مجدى يظهر فى إطلالة جديدة على انستجرام.. فيديو

أحمد مجدي يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

بسروال غريب.. شاهد أحمد مجدي في أحدث ظهورعبر انستجرام

أحمد الشامي ينشر صورا برفقة هيفاء وهبي.. شاهد

ترشيحاتنا

أحمد شوبير ينعى شقيقة خالد بيومي

وزير التعليم يوضح حقيقة توزيع أجهزة كمبيوتر محمول على المعلمين والطلاب

أول تعليق من أمير عزمي عقب وفاة والده صباح اليوم بـ فيروس كورونا

إسكان اجتماعي ومتوسط.. رئيس الوزراء: السيسي وجه ببناء مليون شقة جديدة

بـ البكيني.. سلمى أبو ضيف تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

مكنش سكران.. النيابة تجري تحليل مخدرات لـ صالح جمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ريهام حجاج بإطلالة جذابة على البحر

طريقة خلع الضرس دون ألم .. و7 طرق مختلفة

صور جديدة من حفل زفاف شقيقة أمير كرارة.. شاهد