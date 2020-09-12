أحمد مجدى يستعرض لياقته في التجديف

شارك الفنان أحمد مجدى جمهوره بصورة جديدة له أثناء لعبه رياضة التجديف، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .





وشارك أحمد مجدي في مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.





وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.





مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.