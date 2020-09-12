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رياضة

أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله هاتريك في شباك ليدز

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزا صعبا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في شباك ليدز، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد".

وقال محمد صلاح عقب نهاية المباراة في تصريحات لسكاي سبورتس: "لقد كانت صعبة للغاية إنها بداية جيدة بالنسبة لنا، لقد ضغطوا بقوة أيضًا لذا كانت الكثافة عالية جدًا. قمنا بعمل جيد، سجلت ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال لذا كان الأمر أسهل قليلًا مع عدم وجود جماهير".

وتابع: "المباراة كانت صعبة فريق ليدز لعب بشكلا جيد طوال مباراة، وفوز مهم لنا في بداية الدوري".

ملخص المباراة

تقدم ليفربول بعد مرور 5 دقائق، من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق محمد صلاح بتسديدة صاروخية في منتصف المرمى تماما لم يتمكن الحارس ايلان ميسلير من توقعها بشكل صحيح.

وعادل ليدز يونايتد من انطلاقة رائعة من جاك هاريسون على الجبهة اليسرى للفريق أتبعه بإختراق لمنطقة جزاء ليفربول مراوغا لترينت أرنولد وجو جوميز ثم أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أليسون سكنت الشباك.


ثم عاد ليفربول مع الدقيقة 21 ويسبجل التقدم ، من ركلة ركنية أولى لصالح ليفربول على يمين مرمى ليدز يونايتد، نفذها أندرو روبيرتسون بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حيث إرتقى لها المدافع المتقدم فيرجيل فان دايك وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية قوية سكنت الشباك.


ومن خطأ فادح من المدافع فيرجيل فان دايك في إبعاد الكرة من على حدود منطقة الجزاء أدى إلى وصولها لأقدام باتريك بامفورد المنفرد تماما بالمرمى ليضع الكرة بسهولة داخل الشباك على يمين الحارس أليسون.

وأعاد صلاح التقدم من ركلة حرة مباشرة لليفربول في وسط ملعب ليدز يونايتد، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل عمق منطقة الجزاء حيث أبعدها المدافعين بشكل غير متقن إلى حدود المنطقة ليتمكن محمد صلاح من ترويضها بشكل جيد قبل أن يطلق تسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك.

ونجح صلاح في تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق محمد صلاح بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس ايلان ميسلير الذي إرتمى في الزاوية العكسية، ويسجل الهدف الرابع .


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