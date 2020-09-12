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رياضة

حال خسارة الاتحاد.. اللائحة تمنع الأهلي من التتويج بدرع الدوري الـ42

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:48 م
مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك
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يسرى غازى
يلتقى يوم الإثنين القادم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندرى فى إطار الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز.

ويتصدر المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 71 نقطة ويتبقى له خطوة واحدة تفصله عن اقتناص اللقب المحلي ونيل ثلاث نقاط من أجل حصد درع الدوري المحلي رقم 42.

ووفقا للائحة المسابقات لن يمنح النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز رقم 42 حتى فى حالة تحقيق الشياطين الحمر الفوز أمام نظيره زعيم الثغر يوم الإثنين القادم.

لائحة المسابقات في اتحاد الكرة تنص على إلزام الفريق الفائز باللقب فى الموسم الماضي بتسليم درع الدوري للجبلاية قبل إنتهاء المسابقة بـ 15 يوماعلى أن يقوم بتحديد موعد تسليم درع الدوري للبطل الجديد بالتنسيق مع الشركة الراعية ومسؤلى الجبلاية.

ومن المقرر قيام مسئولى الجبلاية والشركة الراعية للاتحاد تسليم درع الدوري الممتاز عقب انتهاء البطولة المحلية فى أحد فنادق القاهرة الكبرى على غرار ما جرى فى الموسم الماضى.
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