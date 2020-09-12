رئيس مدينة أسوان يتفقد قرية جرف حسين لمتابعة انتظام المرافق والخدمات العامة بها

تفقد العميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة أسوان ونائبه لشئون القرى، قرية جرف حسين، على بعد ١٣٠ كم جنوب المدينة؛ من أجل متابعة انتظام المرافق والخدمات العامة، وذلك تتفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وشملت جولة رئيس مدينة أسوان تفقد المخبز البلدي ومحطة الكهرباء التي تعمل بالخلايا الشمسية والمولدات ، وكذلك محطة المياه حيث تم رصد عدد من الملاحظات وتم إبلاغ الجهات المسئولة حينه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط .





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وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد اجرى زيارة ميدانية لقرية وادى العلاقى الواقعة علي مسافة 180 كم جنوب شرق مدينة أسوان للوقوف عن قرب معدلات تنفيذ المشروعات الجارية.

جاء ذلك فى ظل ملحمة البناء والتنمية التى تقوم بها الدولة حاليًا مع متابعة مستوى أداء الخدمات المقدمة لتحسين مستوى المعيشة لأهالي وادي العلاقى المقيمين في 5 وديان هي إبسكو والترجمة وأم عشيرة والقليب، بالإضافة إلى وادي السيالة والمحرقة حيث يأتى ذلك في إطار جولاته الميدانية للمناطق النائية ووسط إستقبال البدو من قبائل العبابدة والبشارية.