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رياضة

بعد تقديم الدعم له.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب مؤمن زكريا نجم فريق الأهلي عن سعادته بـ دعم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب الأول له من خلال احتفاله بـ هدفه اليوم مع الفريق الانجليزي. 

ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صورة له بجانب صورة محمد صلاح اثناء الاحتفال بالهدف. 

وسجّل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثالث له والرابع لصالح فريقه في شباك ليدز يونايتد، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفل "صلاح" على طريقة مؤمن زكريا لدعمه في رحلة مرضه.

وتقدم ليفربول بعد مرور 5 دقائق، من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق محمد صلاح بتسديدة صاروخية في منتصف المرمى تماما لم يتمكن الحارس ايلان ميسلر من توقعها بشكل صحيح.

وعادل ليدز يونايتد من انطلاقة رائعة من جاك هاريسون على الجبهة اليسرى للفريق أتبعه باختراق لمنطقة جزاء ليفربول مراوغا لترينت أرنولد وجو جوميز ثم أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أليسون سكنت الشباك.

ثم عاد ليفربول مع الدقيقة 21 ويسبجل التقدم ، من ركلة ركنية أولى لصالح ليفربول على يمين مرمى ليدز يونايتد، نفذها أندرو روبيرتسون بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حيث إرتقى لها المدافع المتقدم فيرجيل فان دايك وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية قوية سكنت الشباك.

ومن خطأ فادح من المدافع فيرجيل فان دايك في إبعاد الكرة من على حدود منطقة الجزاء أدى إلى وصولها لأقدام باتريك بامفورد المنفرد تماما بالمرمى ليضع الكرة بسهولة داخل الشباك على يمين الحارس أليسون.

وأعاد صلاح التقدم من ركلة حرة مباشرة لليفربول في وسط ملعب ليدز يونايتد، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل عمق منطقة الجزاء حيث أبعدها المدافعين بشكل غير متقن إلى حدود المنطقة ليتمكن محمد صلاح من ترويضها بشكل جيد قبل أن يطلق تسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك.
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