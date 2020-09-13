16 مشروعا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. الاستثمارات تتجاوز 6.5 مليار يورو.. استراتيجية لمكافحة الانبعاثات الكربونية

رانيا المشاط: تحقيق التكامل الاقتصادي عامل ضروري لدعم الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية

القائم بأعمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: جائزتين الفضية والبرونزية في قطاعي البيئة والاستدامة لمصر





تجري مباحثات واسعة النطاق بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتطبيق استراتيجية البنك نحو تحقيق الاستدامة من خلال تعزيز فرص تمكين المرأة والتحول الرقمي و مكافحة ظاهرة الاحتباس الحرارة والانبعاثات الكربونية





المشروعات الاستثمارية.

وذكرت أن مصر تُعتبر من الدول الرائدة في ملف تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص، حيث أطلقت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، محفز سد الفجوة بين الجنسين، وهي منصة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص فضلا عن المجتمع المدني، وتعتبر الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، موضحة أن التحول الرقمي، يرتبط بعلاقة قوية مع ملف تكافؤ الفرص للسيدات والشباب لاسيما عقب جائحة كورونا.





الثورة الصناعية الرابعة

وتابعت وزيرة التعاون الدولي: إن الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار تتوافق مع استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور وهو المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، والتي تهدف إلى تحديد أولويات التعاون مع شركاء التنمية والتأكد من مطابقة المشروعات المستقبلية لأهداف التنمية المستدامة





مشروعات البنك في مصر.

وذكر يورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك شريكًا تنمويًا لمصر حيث استثمر في 16 مشروعًا في مصر خلال لعام الجاري، موضحا أن حجم استثمارات البنك في مصر تجاوزت 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا تغطي كافة القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.





كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال لقاء جمعها بالقائم بأعمال رئيس البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية يورجان ريجترينك؛ عنأن محاور الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تتماشى مع رؤى الحكومة المصرية التنموية، حيث أقر مجلس الوزراء مؤخرًا استراتيجية لإلزام المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمعايير البيئية لدعم التعافي الأخضر، ومن المقرر أن تلتزم 30% من المشروعات بهذه المعايير خلال العام الجاري.أشارت إلى أن الجائحة عززت الحاجة للاستفادة من مميزات الثورة الصناعية الرابعة، في الوضع الطبيعي الجديد الذي فُرض على العالم بسبب كورونا، لافتة إلى سعي مصر لتكون بوابة توسع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في أفريقيا في ظل ما يربطها ببلدان القارة بعلاقات وثيقة وتعاون مشترك.وأوضح أن مصر سبق له الحصول على جائزتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الجاري تقديرًا لجهودها في مجال الاستدامة، حيث فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التي قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات هي، (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي) و (الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة) و(الشمول).