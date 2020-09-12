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بشرى لأهل إسكندرية.. الإعلان عن تخفيضات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:29 م
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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عبد الخالق صلاح
كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن أن هناك تخفيضات جديدة فى تقييم مخالفات البناء، ستعلن عنها المحافظة الـ48 ساعة المقبلة، موضحًا أن هناك لجنة متخصصة تفحص الآن كافة المناطق، للوقف على الأسعار التى تتماشى مع طبيعة كل مكان.

 وتابع:" نسبة التخفيض بالمحافظة  25% ولو احتجنا تخفيض آخر هنعمله بعد تقرير اللجنة". 

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن يهمه الآن هو أن المواطن بدأ يدرك أن التصالح فى مخالفات البناء يصب فى مصلحته وليس كما يروج بعض المشككين أن الدولة تجمع مبالغ مالية.
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